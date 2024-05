Un clash éclate avec Benzema !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcelo Gallardo n'a pas fait long feu en Arabie Saoudite. Arrivé en novembre dernier à Al-Ittihad, le technicien argentin a été limogé à un an de la fin de son contrat. Selon plusieurs médias saoudiens, Karim Benzema, avec qui la relation a été glaciale, serait l'une des causes de son départ précipité. Explications.

C'est déjà terminé pour Marcelo Gallardo à Al-Ittihad. Arrivé en novembre dernier, l'ancien coach de River Plate a été remercié par sa direction lundi dernier. Ces dernières heures, plusieurs médias se sont penchés sur la cause de ce licenciement. Sa lourde défaite 5-0 contre Al-Ettifaq a été celle de trop pour Gallardo.

Départ de Mbappé : Le PSG est fixé pour cette folie à 150M€ https://t.co/FuMPJuytrK pic.twitter.com/uLgZfB1XdB — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Benzema et Gallardo, une relation délicate

Selon les informations de Goal Arabia , Karim Benzema ne serait pas, non plus, étranger à cette décision. Les deux hommes ont eu quelques différends ces derniers mois. Le PDG du club Dominigos Suarez serait intervenu et aurait demandé à Gallardo de faire preuve de retenue. Une requête qui n'aurait pas été acceptée par Gallardo.

Gallardo a pris ses affaires

Malgré la proximité avec son entraîneur, le dirigeant d'Al-Ittihad n'a eu donc d'autre choix que de mettre fin au contrat de Gallardo, qui courait jusqu'en juin 2025. La gestion et le cas Benzema ont joué un rôle déterminant dans la décision de le limoger à en croire le média.