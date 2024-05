Benzema a bouleversé une star du Real Madrid

Jean de Teyssière

L'été dernier, Karim Benzema a surpris en décidant de quitter le Real Madrid pour rejoindre le club saoudien d'Al-Ittihad. L'ancien international français disposait pourtant d'une clause lui permettant de prolonger d'une année, puisqu'il avait remporté le Ballon d'Or. Son départ a bouleversé de nombreuses choses dans le club madrilène, qui a perdu son leader d'attaque. Un statut donné à Vinicius Junior, qui a eu du mal à l'assumer.

Orphelin de son buteur, Karim Benzema, depuis l'été dernier, le Real Madrid ne semble pas s'en soucier. Le club espagnol réalisait une superbe saison, avec déjà un titre de champion d'Espagne et ayant encore la possibilité de remporter une quinzième Ligue des Champions dans son histoire. Tout ça grâce, entre autres, à Vinicius Junior, qui a pris le leadership de l'attaque du club. Mais non sans mal.

Ronaldo aide Vinicius à travailler son efficacité devant le but

Depuis son arrivée à l'été 2018, Vinicius Junior a souvent été critiqué sur son inefficacité devant le but. L'international brésilien s'est souvent montré brouillon, imprécis et surtout impatient. Des défauts qu'il a peu à peu gommés puisqu'il est devenu aujourd'hui le principal buteur de son club. Avec succès puisque pour le Real Madrid est devenu champion d'Espagne. Il a aussi pu compter sur l'aide d'un certain Ronaldo. Le Brésilien, ancien joueur du club madrilène, aurait aidé, selon L'Équipe , Vinicius Junior durant l'été 2022 devant le but.

Le départ de Benzema a obligé Vinicius d'endosser le rôle de leader

Alors que Vinicius Junior devenait de plus en plus important et décisif avec le Real Madrid, Karim Benzema a décidé de quitter le club libre l'été dernier. La place de leader de l'attaque madrilène est naturellement revenue à Vinicius Junior qui a eu du mal à l'assumer, avec seulement 6 buts toutes compétitions confondues jusqu'en décembre. Le Brésilien n'a pas non plus été aidé par les blessures, qui l'ont éloigné des terrains durant deux mois et demi en tout. Mais depuis janvier, tout va beaucoup mieux pour Vinicius, auteur de 15 buts toutes compétitions confondues, dont un doublé face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions (2-2).