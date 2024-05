Mercato - PSG : Mbappé attendu au Real Madrid avec les autres stars !

La rédaction

C’est un dossier qui fait couler beaucoup d’encre. Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur la demi-finale retour du Paris-Saint Germain contre le Borussia Dortmund, le probable départ au Real Madrid de Kylian Mbappé risque bien d’être au centre des débats jusqu’à la fin de la saison. Pour Ruud van Nistelrooy, ancien joueur des Merengues, le Bondynois s’intégrera parfaitement dans le collectif.

Il n’y sera pas parvenu. Arrivé au Paris-Saint Germain en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit probablement ses dernières rencontres sous le maillot parisien. L’actuel attaquant du PSG devrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat, qui prendra fin en juin prochain. Si les fans madrilènes se réjouissent d’accueillir le Champion du Monde 2018, certaines doutes existent quant à la cohabitation du Français avec des stars telles que Vinicius ou Rodrygo, qui occupent déjà le front de l’attaque merengue. Mais pour Ruud van Nistelrooy, interrogé par AS et qui a évolué plus de trois saisons au Real Madrid, le joueur de 25 ans va venir s’incorporer dans cette attaque de feu sans causer de problème.

Le PSG reçoit un hommage inattendu... de Dortmund ! https://t.co/C7mIO6SVkU pic.twitter.com/JasPE3diDR — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Bien sûr qu’ils sont compatibles »

Alors que le Real Madrid possède une équipe parfaitement équilibrée, l’arrivée d’un joueur comme Kylian Mbappé ne représente aucun danger pour le collectif madrilène pour van Nistelrooy : « Bien sûr qu’ils sont compatibles. Celui qui jouera en tant que 9 variera durant les matchs, parce qu’Ancelotti donne beaucoup de liberté en attaque aux joueurs. Parfois Mbappé commencera dans cette position et parfois ce sera Vinicius Jr, comme ça s’est produit cette année. Pareil pour Rodrygo. »

« Madrid peut marquer une époque. »