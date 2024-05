Mercato - PSG : Deux grandes menaces pour ce transfert à 40M€ !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, et vise également des joueurs français. En ce sens, le prodige du Stade Rennais Désiré Doué apparaît comme une cible logique concernant le mercato parisien. Néanmoins, deux cadors de Premier League surveilleraient avec attention le crack de 18 ans.

L’été promet d’être long au PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris va continuer sa refonte d’effectif, et cela passera notamment par le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs miser sur l’une des plus belles promesses du championnat de France en la personne de Désiré Doué.

Désiré Doué vers le PSG ?

A seulement 18 ans, le crack du Stade Rennais ne cesse de progresser. Selon les dernières informations divulguées par Sports Zone , l’agent du Français souhaiterait placer Désiré Doué au PSG. Mais l’opération aura un certain prix, alors que l’Equipe révélait dernièrement que Rennes attendrait au moins 40M€ pour lâcher son talent.

Le crack de Rennes intéresse Arsenal et Manchester United