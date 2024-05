La terrible annonce du Real Madrid, l’échec de Mbappé est annoncé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va avoir un été agité. Après son départ du PSG, le champion du monde tricolore est attendu au Real Madrid où il va côtoyer Carlo Ancelotti, Toni Kroos s'il prolonge et bien d’autres stars. En parallèle, le capitaine de l’équipe de France aura la lourde tâche de mener les Bleus à un sacre à l’Euro en Allemagne. Mais aux yeux d’Ancelotti, la Mannschaft de Kroos peut clairement contrecarrer les plans de l’équipe de France de Mbappé. Et la sélection allemande n’est pas la seule…

Kylian Mbappé va disputer sa première compétition en tant que capitaine de l’équipe de France, statut qu’il a acquis en mars 2023. Cet été, du 14 juin au 14 juillet, les Bleus tenteront de ramener la coupe à la maison emmenés par le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Pour Téléfoot en mars dernier, le patron de l’équipe de France affichait clairement ses ambitions pour l’Allemagne cet été. « Dans un premier temps, l’objectif est de se qualifier pour cet Euro. Après bien sûr, ce sera essayer d’aller le gagner » . Eduardo Camavinga a d’ailleurs promis de colorer la pointe des dreads avec les couleurs tricolores en cas de succès à l’Euro. Cependant, la concurrence sera clairement au rendez-vous.

L’Angleterre favorite à l'Euro ?

La génération anglaise, finaliste de la dernière édition, aura clairement son mot à dire. Dotés d’un énorme vivier à chaque ligne, The Three Lions se doit de répondre présents comme son sélectionneur Gareth Southgate l’annonçait à l’automne 2023. « La pression pour l'Euro 2024 ? Je pense que nous devons l'accepter. Je pense que la pression apparaît lorsque les attentes sont différentes de la réalité. Et la réalité, c'est que nous serons l'une des équipes capables de gagner. Il y en a d'autres. C'est très fort, il suffit de regarder les dix premières nations européennes et n'importe quel soir, l'une d'entre elles peut en battre une autre » . Paul Merson allait même plus loin concernant le statut de favori de l’Angleterre pour cet Euro en mars dernier. « Je ne vois pas comment l’Angleterre pourrait ne pas gagner cet Euro. Je serais choqué. Je ne veux pas mettre de pression sur Gareth Southgate, mais je pense que ce serait un échec si on ne gagne pas. Je ne vois pas qui peut rivaliser avec nous. La France n’a probablement que deux joueurs qui pourraient être titulaires chez nous ».

Ancelotti annonce un potentiel sacre de l’Allemagne sur ses terres

Toni Kroos a annoncé son retour en sélection ces derniers mois. Et ses prestations pendant la dernière trêve internationale ont fait beaucoup parler. Notamment sa passe décisive pour Florian Wirtz contre l’équipe de France (2-0). Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a confié en conférence de presse mardi soir que le milieu du club merengue peut remporter l’Euro avec l’Allemagne, chez lui. « Kroos remportera-t-il le Ballon d'or ? Tout peut arriver, il y a des tournois très importants cet été. L'Allemagne, avec Kroos, est une équipe capable de gagner l'Euro. Je pense qu'elle peut essayer de remporter le titre ».

Coéquipier de Mbappé au PSG, Vitinha voit grand pour le Portugal !