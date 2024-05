Zidane : La mise au point de Marseille

Thibault Morlain

Ça y est, la flamme olympique est arrivée en France, elle qui a débarqué ce mercredi du côté de Marseille. Comme annoncé, c’est Florent Manaudou qui a été le premier relayeur. Une surprise était également prévue concernant l’identité du relayeur qui allait enflammer le chaudron olympique. On s’est alors mis à rêver de Zinedine Zidane, mais c’est finalement Jul qui a eu cette responsabilité. De quoi en décevoir plus d’un et le maire de Marseille a souhaité réagir à cela.

On pensait que c’était Zinedine Zidane qui allait allumer le chaudron olympique à Marseille, lui la figure de la cité phocéenne. Mais cela n’a finalement pas été le cas. Et à la surprise générale, c’est Jul qui était l’heureux élu. De quoi forcément plaire aux fans du rappeur marseillais, mais pour d’autres, ce choix était décevant alors qu’on s’attendait à voir Zidane.

« Ils sont grincheux ! »

Maire de Marseille, Benoit Payan a répondu aux déçus par rapport à Jul. Dans des propos accordés à RMC , il a alors lâché : « Ils sont grincheux ! Tout s'est très très bien passé. Il y a toujours des gens qui ont des choses à commenter, il faut les laisser tranquilles. Les Marseillais sont heureux, moi aussi, les Français sont heureux, ça a été une fête extraordinaire, populaire, les valeurs du sport ont été mises en avant ».

« Un milliard de téléspectateurs ont vu ce que cette ville était capable de faire »