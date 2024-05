«Incroyable», il balance sur Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Transféré à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo s'était fixé pour objectif de remporter la Ligue des champions. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le Portugais. Mais en trois saisons, le quintuple Ballon d'Or a eu le temps de marquer son monde chez les Bianconeri. Giorgio Chiellini avoue d'ailleurs avoir été bluffé par son ancien coéquipier.

Après avoir longtemps dominé l’Europe avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a découvert un nouveau championnat en 2018. Le Portugais s’est engagé à la Juventus, avec l’objectif de remporter la Ligue des champions. Tout ne s’est pas passé comme prévu pour lui chez les Bianconeri . Mais en trois saisons, Cristiano Ronaldo a eu le temps d’impressionner du monde à la Juventus. Giorgio Chiellini a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par le quintuple Ballon d’Or.

Une star bientôt avec Messi ou Ronaldo ? La réponse ! https://t.co/khUC9U6SuY pic.twitter.com/aaIUtbzheO — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«Il voulait montrer qu'il était plus fort que le Real Madrid»

« Sa personnalité dans les moments difficiles m'a impressionné. La première année, il voulait secouer le monde et montrer qu'il était plus fort que le Real Madrid. Nous avons eu la malchance d'avoir des blessés et nous avons perdu contre l'Ajax en 2019. Si nous avions atteint la finale, il nous aurait menés à la victoire. Les années suivantes, le niveau a un peu baissé, il était plus âgé et ne pouvait plus porter l'équipe à lui tout seul. Il était la cerise sur le gâteau, mais il avait besoin d'un plus gros gâteau » a d’abord expliqué l’ancien défenseur de la Juventus dans le podcast The BSMT .

«C'était un joueur incroyable»