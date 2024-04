Cristiano Ronaldo l'a transformé, ce joueur du PSG avoue tout

Amadou Diawara

Ces dernière semaines, Bradley Barcola fait des étincelles au PSG, enchainant les performances XXL. Evoluant aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé à Paris, le crack de 21 ans a avoué que le joueur qui le faisait rêver, c'était Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, Bradley Barcola a avoué que CR7 lui avait permis de progresser.

Transféré de l'OL au PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris. Alors qu'il réalise des prestations de haute volée depuis quelques semaines, le crack de 21 ans a avoué que Cristiano Ronaldo avait été l'un des grands artisans de sa progression.

Une star du PSG entre dans l’histoire ! https://t.co/xE92rnPMuy pic.twitter.com/7UBaOn3yup — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«J'ai vraiment toujours aimé Ronaldo»

« Quels ont été les joueurs qui t'ont fait rêver, qui t'ont apporté les grandes émotions quand t'étais plus jeune ? Moi, surtout dans cette compétition, c'était Cristiano Ronaldo. Le voir marquer à presque tous les matches, même en finale, porter son équipe, c'était à chaque fois exceptionnel de le voir. Ça, c'était vraiment toute mon enfance, j'ai vraiment toujours aimé Ronaldo. Le voir beaucoup travailler, marquer, marquer, toujours marquer, j'ai toujours aimé ça moi » , a reconnu Bradley Barcola lors d'un entretien accordé à l'UEFA.

«C'est ce qui m'a emmené jusqu'ici»