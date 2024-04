Le PSG a eu chaud, le vestiaire lâche un aveu étonnant

Amadou Diawara

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est fait peur. Défait à l'aller au Parc des Princes, le club de la capitale a dû renverser le Barça en Catalogne. Alors que le club emmené par Xavi a ouvert le score lors du match retour, Bradley Barcola a avoué que ses coéquipiers et lui étaient restés sereins.

Après avoir éliminé la Real Sociedad, le PSG a dû se frotter au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors que le match aller a eu lieu au Parc des Princes, le Barça a réalisé un gros coup en l'emportant 2-3 à l'extérieur. Pour se qualifier pour les demi-finales de la C1, le PSG devait donc créer l'exploit en Catalogne. Et malgré l'ouverture du score espagnole, les hommes de Luis Enrique ont réussi à renverser le FC Barcelone (1-4). Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Bradley Barcola a avoué que le PSG n'avait jamais douté lors de la double-confrontation contre les hommes de Xavi.

«Je n'ai vu aucun doute»

« Le match contre le Barça (en quarts de finale). Est-ce que c'est, pour toi, le match le plus important de ta carrière jusqu'ici ? C'était le match le plus important. C'était une double confrontation franchement incroyable. Les deux matches, c'était les plus importants. Ce match retour, est-ce que tu l'as préparé différemment ? Non, vraiment pareil. Je l'ai préparé comme d'habitude, sans pression. Franchement, tranquille. Je me suis dit que j'allais faire mon jeu comme d'hab. Je suis arrivé sur le terrain vraiment concentré, focus. Au final, ça s'est bien passé. J'étais très content » , a révélé Bradley Barcola, avant d'en rajouter une couche.

«Je n'ai même pas senti un peu de peur»