Un renfort s’annonce au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a été sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire. Battu sur la pelouse de l'OL, l'AS Monaco ne peut plus rejoindre le leader parisien, qui se prépare désormais à affronter le Borussia Dortmund mercredi. Eloigné des terrains depuis près d'un an, Sergio Rico a tenu à féliciter ses coéquipiers sur les réseaux sociaux.

Cela a pris un peu plus de temps, mais le PSG a enfin été couronné champion de France ce dimanche. Tenu en échec par Le Havre samedi soir (3-3), le club parisien a profité de la défaite de l'AS Monaco, ce dimanche, pour glaner un nouveau trophée.

Retour imminent pour Sergio Rico

Ce dimanche, les messages de félicitations ont abondé sur les réseaux sociaux. Absent des terrains depuis mai 2023 suite à un grave accident de cheval, Sergio Rico a, notamment, tenu à féliciter ses coéquipiers sur Instagram.

Une star du PSG entre dans l’histoire ! https://t.co/xE92rnPMuy pic.twitter.com/7UBaOn3yup — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Je me suis toujours considéré comme un membre à part entière de l’équipe »