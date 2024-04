PSG : Un renfort s'annonce prochainement à Paris

Thibault Morlain

Passé proche du drame, échappant à la mort pour quelques centimètres suite à un accident à cheval, Sergio Rico a passé plusieurs semaines dans le coma. Forcément, il y a eu des conséquences sur son physique. Mais l'Espagnol a énormément travaillé en coulisses pour se remettre en forme et le voilà aujourd'hui prêt à revenir avec le PSG.

C'est en mai 2023 que Sergio Rico a frôlé le drame suite à un accident à cheval. Plongé dans le coma pendant plusieurs semaines, l'Espagnol est ressorti de l'hôpital éprouvé physiquement. En effet, Rico avait perdu énormément de poids et forcément, la question était de savoir si on le reverrait au PSG.



« Aujourd’hui, j’ai repris du poids, ma musculature est revenue à la normale »

Diminué physiquement, Sergio Rico s'est remis en forme ces derniers mois. Et pour Carré , le gardien du PSG a fait part de sa volonté de revenir à la compétition : « J’ai perdu près de 20 kilos. Et pour un sportif, quand on perd 20 kilos, quasiment tous les os deviennent visibles. Aujourd’hui, j’ai repris du poids, ma musculature est revenue à la normale. Je me sens déjà plus fort, grâce à mon corps qui réagit bien et la vérité est que je n’ai aucune douleur, ni aucune séquelle, comme s’il ne s’était rien passé ».

« J’ai hâte d’aider à nouveau mes coéquipiers »