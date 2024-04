Une star du PSG annonce du lourd !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a la possibilité de réaliser un quadruplé historique avec son équipe. Alors que le club de la capitale a déjà remporté le Trophée des Champions, le numéro 10 de Luis Enrique a annoncé qu'il voulait très rapidement être sacré en Ligue 1.

Le PSG court après un quadruplé historique. Après avoir soulevé le Trophée des Champions, le club emmené par Luis Enrique peut également remporter la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions.

Le PSG peut réaliser un quadruplé historique

Lors d'un entretien accordé à PSG TV ce mercredi soir, Ousmane Dembélé a fait passer un message fort sur la fin de saison de son équipe, affirmant qu'il voulait être sacré en Ligue 1 le plus tôt possible. Le club de la capitale ayant 11 points d'avance sur l'AS Monaco, son dauphin, et ce, à quatre journées de la fin du championnat.

«Être champion avec le Paris Saint-Germain, c’est toujours beau»