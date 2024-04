Un joueur du PSG dévoile son secret pour plomber Barcelone

Thibault Morlain

Mené au score au retour face au FC Barcelone, le PSG a réussi à inverser la vapeur, bien aidé notamment par le carton rouge reçu par Ronald Araujo. Pris de vitesse par Bradley Barcola, l'Uruguayen a fait faute en tant que dernier défenseur. L'attaquant du PSG est d'ailleurs revenu sur cette action qui a fait basculer le court du match face au Barça.

Lors du match retour entre Barcelone et le PSG, tout a basculé à la 29ème minute. Alors que les Blaugrana menaient au score, ils ont dû faire avec l'expulsion de Ronald Araujo, auteur d'une faute sur Bradley Barcola en tant que dernier défenseur. Profitant de cet avantage numérique, le PSG a par la suite réussit à faire la différence pour se qualifier (1-4).

« Je me suis dit que j'allais passer devant lui »

Pour RMC , Bradley Barcola est revenu sur cette action décisive face à Ronald Araujo. Qu'est-il passé par la tête de l'attaquant du PSG ? « Je savais qu'il allait très vite. Du coup, sur cette action, je me suis dit que j'allais passer devant lui parce qu'au match aller, j'ai eu une action similaire, mais je n'étais pas bien passé devant. Donc il m'avait rattrapé », confie Barcola.

« Il fait cette faute et mince pour eux »