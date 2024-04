Mercato - PSG : Un transfert à 55M€ pour oublier Mbappé ?

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé vit ses derniers mois en tant que joueur du PSG, la question est de savoir qui viendra pallier son départ la saison prochaine. Le Français est annoncé au Real Madrid et il faudra le remplacer. Une mission loin d'être simple, mais voilà qu'un transfert à 55M€ serait envisagé au PSG pour remédier à ce problème.

La succession de Kylian Mbappé sera l'un des gros dossiers lors du prochain mercato au PSG. Avec le départ de l'international français, le club de la capitale va devoir trouver la solution pour évoluer sans sa star. Un ou plusieurs transferts sont ainsi annoncés au PSG cet été. Différents noms circulent dont celui de Marcus Thuram depuis peu...

Marcus Thuram au PSG ?

Et si Marcus Thuram était le remplaçant de Kylian Mbappé au PSG ? Cela fait maintenant quelques jours que la presse italienne a fait écho d'un intérêt des Parisiens pour le récent champion d'Italie avec l'Inter Milan. Ce jeudi, La Repubblica en a rajouté une couche, confirmant que Thuram était bel et bien dans les petits papiers du PSG pour l'après Mbappé.

55M€ pour le débaucher à l'Inter Milan ?