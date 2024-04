Mercato - PSG : Un phénomène va repartir cet été ?

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG avait décidé de prêter Xavi Simons au RB Leipzig, après une saison plutôt réussie au PSV Eindhoven. En Bundesliga, le milieu offensif a encore une fois donné pleine satisfaction, et le club allemand souhaiterait donc le conserver, encore sous la forme d'un prêt. Mais Paris pourrait ne pas l'entendre de cette oreille, et il se pourrait bien que cela soit le joueur formé au Barça qui finisse par trancher.

Le mercato estival du PSG s'annonce particulièrement intéressant à suivre. En effet, Luis Campos devra gérer plusieurs dossiers très importants, à commencer par l'avenir de Kylian Mbappé, qui devrait quitter Paris à l'issue de la saison. Mais les dirigeants parisiens devront aussi faire quelque chose pour Xavi Simons.

Xavi Simons pourrait rester en prêt au RB Leipzig

Actuellement prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons réalise une très bonne saison (9 buts et 14 passes décisives), et cela a donné des idées au club allemand. En effet, ce dernier voudrait garder le Néerlandais une saison de plus sous la forme d'un prêt, selon les informations de Bild . Les dirigeants de la formation de Bundesliga auraient même bon espoir que cela fonctionne, du fait de leurs bonnes relations avec le champion de France.

Le PSG a recruté les deux meilleurs joueurs du monde https://t.co/a1F0FVGBqr pic.twitter.com/PMXtMk2zUM — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Simons aura le dernier mot

Xavi Simons disposera donc de nombreuses possibilités cet été. En tout cas ce qui est sûr, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est que c'est le milieu offensif qui aura le dernier mot concernant son avenir. Reste à voir si le départ à venir de Kylian Mbappé l'incitera à revenir au PSG, ou non...