Mbappé - Real Madrid : Le PSG tente un transfert XXL pour se venger !

S’il n’a pas encore été officialisé, le départ de Kylian Mbappé est aujourd’hui inéluctable, obligeant le PSG à se pencher sur sa succession. Lamine Yamal (FC Barcelone) figure notamment dans les petits papiers du club de la capitale, qui aurait également tenté sa chance avec un joueur du Real Madrid.

C’est la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Arrivé à l’été 2017, l’international français a pris la décision de ne pas prolonger son bail afin de rejoindre le Real Madrid, qui touche enfin au but avec sa grande priorité. L’issue du feuilleton est connue depuis plusieurs semaines, permettant au PSG de se pencher rapidement sur la question de sa succession. Selon Le Parisien , la piste Lamine Yamal (FC Barcelone) est notamment à l’étude, mais une autre pépite du championnat espagnol aurait été approchée.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, un transfert à 175M€ se prépare https://t.co/1twUTPBVHA pic.twitter.com/NbxoinlyvG — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Le PSG aurait tenté Rodrygo

Selon OK Diario , le PSG a tenté sa chance avec Rodrygo, et il en serait de même pour Manchester City, Manchester United, Liverpool et Arsenal, qui auraient approché l’ailier du Real Madrid afin de lui présenter leur projet et le convaincre de quitter la Casa Blanca , avec une augmentation significative à la clé.

Une réponse ferme du Brésilien