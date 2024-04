PSG : Transfert à 200M€, «nous avons dit non»

Thibault Morlain

Pas suffisant pour éliminer le PSG en Ligue des Champions, Lamine Yamal a tout de même fait énormément de mal aux Parisiens avec le FC Barcelone. De quoi convaincre un peu plus le club de la capitale de le recruter lors du mercato estival ? Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à poser 200M€ sur la table pour le crack blaugrana. Une proposition XXL qui ne serait toutefois pas suffisante comme cela a déjà été annoncé au Barça.

Du côté du FC Barcelone, La Masia, le centre de formation, ne cesse de former des cracks chaque année. Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquets... La liste est longue et elle continue de s'allonger. En Catalogne, Xavi peut compter sur l'émergence de nouveaux talents à l'instar de Pau Cubarsi, mais aussi et surtout Lamine Yamal. A seulement 16 ans, l'international espagnol est le nouveau joyau du FC Barcelone. Un talent qui s'arracherait d'ailleurs déjà les plus grands clubs européens, dont le PSG.



La folie du PSG pour Lamine Yamal

Ces dernières semaines, le PSG a pu voir de plus près tout le talent de Lamine Yamal lors de la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Si l'ailier de 16 ans était du côté blaugrana, son avenir pourrait s'écrire à Paris. Telle serait en tout cas la volonté du club de la capitale, qui voudrait le recruter dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Alors que cet intérêt du PSG avait été dévoilé initialement par la presse espagnole, Le Parisien est venu confirmer cette information, expliquant qu'une offre de 200M€ pourrait être formulée pour Yamal, sous contrat jusqu'en 2026 à Barcelone.

« Nous avons confiance en lui »