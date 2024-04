200M€ : Le PSG se frotte les mains pour ce transfert !

Benjamin Labrousse

Le PSG prépare un mercato estival ambitieux, où, comme révélé par le10sport.com, l’une des priorités sera l’arrivée d’un ailier supplémentaire. Selon le Parisien, Paris aurait jeté son dévolu sur Lamine Yamal, tout juste âgé de 16 ans, qui impressionne du côté du FC Barcelone. S’il semble actuellement compliqué d’imaginer le crack quitter le club blaugrana, le club parisien lui, y croit. Explications.

Le PSG va entamer une nouvelle ère. Après sept saisons à évoluer en faveur du club de la capitale, Kylian Mbappé va s’en aller à l’issue de son contrat en juin prochain. Prochainement orphelin de l’un des meilleurs joueurs du monde, Paris va devoir aborder sereinement l’après-Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, les dirigeants parisiens ont d’ores et déjà prévu certaines priorités pour le mercato estival, priorités parmi lesquelles figure la venue d’un nouvel ailier.

Le PSG doit-il lâcher 200M€ pour Lamine Yamal ? https://t.co/oYO42Iw7d8 pic.twitter.com/hoQ7iWv6OO — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

« Pour moi, tout est possible car c’est une question d’argent »

Ce mardi, le Parisien a révélé que le PSG a fait de Lamine Yamal l’une de ses priorités pour le mercato estival. Impressionné par les performances du crack de 16 ans, Paris serait même prêt à dépenser 200M€ afin d’arracher l’international Espagnol des mains du FC Barcelone. De plus, et à en croire le journaliste du quotidien Dominique Séverac, le PSG pourrait revenir à la charge à l’avenir dans ce dossier épineux : « Pour moi, tout est possible car c’est une question d’argent. Si Paris donne 200M€ à Barcelone, est-ce qu’ils pourront résister très longtemps ? C’est un rêve pour tout de suite, mais si Paris n’arrive pas à le recruter maintenant, le rêve reviendra l’année prochaine et les années suivantes. Tout le temps, c’est un rêve qui ne va jamais cesser car Lamine Yamal, c’est le futur du football » , a lâché ce dernier au micro d’ El Chiringuito .

Le PSG y croit pour Yamal