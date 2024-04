PSG : Mbappé et Dembélé l’ont plombé, il fait un aveu

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Lorient en s’imposant largement (1-4) sur la pelouse des Merlus. Tous deux auteurs d’un doublé, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont régalés. De quoi écœurer le coach lorientais Régis Le Bris, qui a affirmé qu’il avait vu deux des meilleurs joueurs du monde ce mercredi soir.

Le PSG n’a pas fait dans la dentelle. Quelques jours après sa nette victoire face à l’OL sur le score de 4 buts à 1, le club de la capitale a infligé le même score à Lorient. Ce mercredi, dans le cadre d’une rencontre retardée de la 29ème journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique se sont régalés malgré une entame poussive. Si le technicien espagnol décidait d’opérer une rotation vis à vis des rencontres précédentes, plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé étaient bien présentes au Moustoir.

Mbappé et Dembélé ont brillé face à Lorient

Les deux ailiers parisiens, laissés sur le banc face à l’OL dimanche, n’ont cessé de mettre à mal la défense lorientaise. Auteur d’une prestation remarquable, Kylian Mbappé a accru son avance en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 26 réalisations en championnat désormais. Ousmane Dembélé lui, a confirmé sa très bonne dynamique du moment avec son premier doublé sous les couleurs du PSG… Forcément, ce duo intenable a impressionné le coach des Merlus Régis Le Bris.

« On doit accepter la supériorité parisienne notamment dans les individualités »