PSG : Mbappé est «nul» ? Il dévoile son plus gros défaut !

Kylian Mbappé est l’attaquant le plus en vogue de sa génération. Le champion du monde 2018 et meilleur buteur de l’histoire du PSG est sur le point de troquer la tunique du Paris Saint-Germain pour celle du Real Madrid. Mais pour Guy Roux, Mbappé est toujours « incomplet » dans un domaine en particulier.

En novembre dernier, grâce à la démonstration de l’équipe de France face à Gibraltar à Nice (14-0), Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière soit quelques mois après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Mbappé est «formidable, mais encore incomplet» pour Guy Roux

Les performances de Kylian Mbappé sont telles que beaucoup le considèrent comme étant le meilleur joueur du monde à l’instant T, lui qui est bien parti pour rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, à savoir le moment de l’expiration de son contrat au PSG. Aux yeux de Guy Roux, entraîneur de légende de l’AJ Auxerre, Kylian Mbappé est « formidable, mais encore incomplet ».

«De la tête je lui mets 6/20. Il est nul»