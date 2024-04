PSG : Ousmane Dembélé a finalement brisé la malédiction !

Axel Cornic

Recruté l’été dernier pour 50M€, Ousmane Dembélé a eu beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie parisienne. Mais le déclic semble enfin avoir eu lieu, puisque l’ailier international français enchaine les buts avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions comme en Ligue 1.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football français, Ousmane Dembélé a décidé d’enfin revenir en Ligue 1 après son départ du Stade Rennais en juillet 2016. Mais son impact n’a décidément pas été immédiat au PSG, surtout en ce qui concerne les buts...

Mercato : Après Mbappé, le PSG a identifié sa prochaine folie ! https://t.co/bzM0OmE0i1 pic.twitter.com/nTeOxQpuJC — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Des doutes au PSG

Il a en effet fallu attendre le 24 novembre pour voir le premier but d’Ousmane Dembélé sous les couleurs parisiennes, avec le match de la 24 journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco (5-2). Mais les choses se sont grandement accélérées tout récemment, puisqu’il a marqué un but dans chacun des quarts de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, puis un doublé ce mercredi soir face au FC Lorient (1-4).

Enfin le déclic pour Dembélé ?