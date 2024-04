PSG : En feu, Dembélé répond aux critiques !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On n'arrête plus Ousmane Dembélé. Déjà buteur lors du duel face au FC Barcelone, l'ancien joueur du FC Barcelone a claqué un doublé ce mercredi soir face à Lorient et a rapproché le PSG d'un nouveau titre de champion de France. Après sa prestation XXL, le champion du monde 2018 a répondu aux critiques sur son supposé manque d'efficacité devant le but.

Un Ousmane Dembélé sans véritable efficacité devant les buts était déjà un joueur dangereux. Mais depuis quelques jours, l'international français fait grandir son compteur buts avec le PSG. Une efficacité qui pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap dans la capitale.

Le duo Mbappé/Dembélé a brillé

Déjà buteur lors du quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, Dembélé a confirmé sa bonne forme en inscrivant un doublé face à Lorient ce mercredi soir (4-1). Les deux autres buts ont été marqués par Kylian Mbappé.

« On me demande de marquer plus donc je suis content »