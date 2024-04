PSG : Dernière chance pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé a débuté le choc face à l’Olympique Lyonnais sur le banc le week-end dernier (4-1), son retour est attendu ce mercredi pour affronter le FC Lorient en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour l’international français, peu en réussite sur la pelouse bretonne.

Le PSG rattrape son retard ce mercredi. Décalée pour faire souffler le club de la capitale entre ses deux rendez-vous avec le FC Barcelone en Ligue des champions, la rencontre face au FC Lorient a lieu ce mercredi 24 avril à 19h au Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Un match qui pourrait sceller le 12e sacre de l’histoire du PSG. Pour cela, les hommes de Luis Enrique doivent l’emporter en espérant une contre-performance de l’AS Monaco à Lille. Un nul face aux Bretons pourrait également suffire si le club de la Principauté chute contre le LOSC. Trois jours après avoir été laissé de côté par son entraîneur, Kylian Mbappé devrait avoir à cœur de briller.

Mbappé n’a jamais marqué à Lorient

Laissé sur le banc lors du choc face à l’OL, Kylian Mbappé n’est pas entré en jeu et a donc assisté de loin au succès de son équipe. Contre le 17e de Ligue 1, l’attaquant français retrouve donc le terrain avec une motivation supplémentaire. Comme le souligne le site officiel du PSG, le stade de Lorient est le seul où le numéro 7 n’a encore jamais trouvé le chemin des filets. Avant son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé peut donc réparer cette anomalie.

« Je l’ai dit tant que Kylian n’a pas parlé en public, je n’ai rien à dire »