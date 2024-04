PSG : Luis Enrique a tranché pour Mbappé

Hugo Chirossel

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé lors de la réception de l’OL (4-1), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une victoire à laquelle Kylian Mbappé a assisté depuis le banc de touche, lui qui n’est pas entré en cours de match. Mais l’attaquant de 25 ans devrait retrouver une place de titulaire dès mercredi sur la pelouse de Lorient.

Depuis qu’il a annoncé au PSG son choix de quitter le club au terme de son contrat à la fin de la saison, la gestion de Kylian Mbappé a changé. L’international français se retrouve de plus en plus en remplaçant, et cela a une nouvelle fois été le cas dimanche dernier face à l’OL.

PSG : Mbappé remplacé par le «nouveau Messi» ? Il répond cash https://t.co/pfoX0xJ5zU pic.twitter.com/bU3RBFC7uZ — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Mbappé resté sur le banc face à l’OL

Cinq jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions obtenue sur la pelouse du FC Barcelone (1-4), le PSG a étrillé l’OL au Parc des Princes (4-1), sans Kylian Mbappé, resté sur le banc. Mercredi soir, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Lorient, un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Mbappé titulaire à Lorient