PSG : Mbappé et Dembélé se régalent avec cette recrue !

Benjamin Labrousse

Cette saison, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé apparaissent comme deux des grands atouts offensifs de Luis Enrique au PSG. Les deux ailiers français provoquent un danger constant dans les défenses adverses, et savent délivrer des passes décisives. D’ailleurs, une cible de choix pour les numéros 7 et 10 Parisiens se nommerait Gonçalo Ramos. Explication.

Le PSG se régale. Le club parisien a vécu une semaine particulièrement animé avec sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions acquise au match retour des quarts de finale face au FC Barcelone mardi soir (1-4). Ce dimanche, Paris a enchaîné avec un succès de rang sans Kylian Mbappé face à l’OL (4-1), mais avec un Gonçalo Ramos de gala.

Gonçalo Ramos se régale au PSG

L’avant-centre portugais du PSG a inscrit un doublé face à Lyon, et a dépassé la barre des 10 buts en championnat pour sa première saison en France. S’il ne semble toujours pas indiscutable aux yeux de Luis Enrique, le numéro 9 s’affirme peu à peu comme une arme offensive redoutable pour Paris, mais également comme une cible préférentielle pour les stars parisiennes comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Ramos, une cible préférentielle des stars du PSG