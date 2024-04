PSG : «Il l'a traité comme une mer**», Luis Enrique a encore frappé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique s'est emporté plusieurs fois lorsqu'il répondait au micro d'Alexandre Ruiz. Ce dimanche soir, le coach du PSG aurait une nouvelle fois perdu patience avec le journaliste français. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique l'aurait traité «comme une énorme mer**».

Après avoir renversé le FC Barcelone ce mardi soir en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes ce dimanche. Malgré les absences de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé - tous les deux laissés sur le banc des remplaçants - le club emmené par Luis Enrique s'est imposé largement (4-1).

Nouvelle prise de bec entre Luis Enrique et Ruiz

Après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé par Alexandre Ruiz. Toutefois, le ton serait une nouvelle fois monté entre les deux hommes. S'étant déjà emporté à plusieurs reprises face au journaliste de Free Ligue 1 cette saison, Luis Enrique aurait récidivé à en croire Daniel Riolo.

«Il l’a envoyé chier»