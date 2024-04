Mercato - PSG : C’est reparti pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Sans club depuis mai 2021, Zinedine Zidane est annoncé au Bayern Munich ou encore la Juventus. Néanmoins, le PSG n’est pas une destination utopique si l’on en croit les informations communiquées par Frédéric Hermel. D’ailleurs, Zidane est l’entraîneur rêvé des propriétaires qataris du PSG.

Zinedine Zidane est le rêve des propriétaires qataris du PSG depuis de longues années. À plusieurs reprises, le nom de Zidane a été lié au Paris Saint-Germain pour prendre les rênes de l’effectif, sans jamais que cela ne se concrétise. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Par le passé, le conseiller de Zidane a voulu le placer au PSG

le10sport.com vous dévoilait le 24 avril 2020 qu’Alain Migliaccio, conseiller historique de Zinedine Zidane, poussait pour que le natif de Marseille devienne l’entraineur du PSG. En vain. Et quand bien même Zidane est un enfant du pays et pourrait se voir proposer le rôle de manager général de l’OM en cas de rachat du club par les Saoudiens selon France Bleu Provence , le Paris Saint-Germain ne serait pas en dehors de la discussion.

Zidane n’a pas oublié le PSG !