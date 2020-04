Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le conseiller de Zidane pousse pour une arrivée au… PSG !

Publié le 24 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid est toujours incertain. Et son principal conseiller œuvrerait en coulisses pour sa venue au PSG.

Dans le flou de cette fin de saison 2019-2020, l’avenir de Zinedine Zidane est toujours en suspens. Comme le10sport.com l’a révélé, la relation entre l’entraîneur du Real Madrid et son président, Florentino Pérez, reste tendue. Après la douloureuse période de l’automne et le retour des tensions au sein de la maison blanche, le climat reste très particulier entre les deux hommes. Et un départ de Zizou n’est surtout pas à exclure, en fonction de la tournure que prendra le début du mercato estival du Real Madrid. Dans cette situation instable, l’avenir du Français est en jeu. Et si le rêve de s’asseoir sur le banc de la Juventus Turin est bien présent – et que les dirigeants turinois poussent en coulisse pour que le rêve devienne réalité – il y a une autre piste qui se construit en secret.

Doha rêve de Zidane et Guardiola