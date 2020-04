Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : La Juventus fait le forcing pour Zidane !

Publié le 19 avril 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Dans un climat très particulier au Real Madrid, Zinedine Zidane est courtisé par une Juventus prête à tout pour le faire venir.

Il est écrit que le destin de Zinedine Zidane repassera, un jour, par Turin. Comme il passera, obligatoirement, par l’équipe de France. Après avoir relevé le périlleux défi de briller sur le banc du Real Madrid, après avoir été l’une des légendes galactiques sur le terrain, le triple vainqueur de la Ligue des Champions (2016, 2017 et 2018) se retrouve très courtisé. Si le PSG rêve de pouvoir lui confier les rênes de son équipe première, c’est surtout la Juventus Turin qui fait le forcing pour le récupérer.

La Juventus sait qu’il y a une opportunité