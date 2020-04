Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Villas-Boas d'ores et déjà acté... à cause du coronavirus ?

Publié le 19 avril 2020 à 8h30 par B.C.

Il y a quelques mois, un départ d'André Villas-Boas semblait envisageable après ses déclarations fracassantes en conférence de presse. Mais en raison de l'incertitude qui plane suite à l'épidémie de coronavirus, l'OM pourrait finalement conserver son entraîneur une année de plus.

L'épidémie de coronavirus fait passer l'actualité sportive au second plan, notamment à l'OM. La direction devait gérer plusieurs dossiers épineux, comme celui concernant André Villas-Boas. Au début de l'année, l'entraîneur portugais avait jeté un froid sur son avenir, insinuant qu'il pourrait quitter l'OM durant l'été s'il n'avait pas de solides garanties pour la saison prochaine. Villas-Boas souhaite en effet disputer la Ligue des Champions avec une équipe compétitive, et une réunion devait avoir lieu entre le Portugais et sa direction pour évoquer le prochain mercato. Celle-ci a logiquement été repoussé en raison de la crise sanitaire, mais quid de l'avenir d'AVB ?

Villas-Boas toujours à l'OM la saison prochaine ?

Cette question est loin d'être une priorité à ce jour, mais elle se reposera dans quelques semaines. A travers une séance de questions-réponses sur le site CuriousCat , Mathieu Grégoire a en tout cas donné une première tendance concernant l'avenir d'André Villas-Boas. Le journaliste de L'Equipe a en effet expliqué que la situation actuelle provoquée par le coronavirus pourrait amener le tacticien de l'OM à rester à son poste. Reste maintenant à savoir les joueurs qui seront à sa disposition.