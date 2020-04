Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Le LOSC pense à Disasi, Reims trop gourmand

Publié le 19 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

A la recherche d’un nouveau défenseur central, le LOSC songe à Axel Disasi. Mais les prétentions de Reims sont trop importantes pour les Dogues.

Luis Campos a déjà lancé les grandes manœuvres dans la perspective du prochain mercato. Le chercheur d’or des Dogues doit préparer les successions possibles de Victor Osimhen, Boubakary Soumaré, Gabriel ou encore Mike Maignan. Des Lillois dont les transferts sont attendus dans les semaines et mois à venir, certains dossiers étant même plus qu’avancés (comme révélé par le10sport.com, les discussions sont très intenses avec un club pour Gabriel, tout proche d’Everton. Arsenal et Leicester sont également là). Et pour le poste de défenseur central, Luis Campos a plusieurs noms en tête, dont celui d’un joueur très prometteur de Ligue 1 : Axel Disasi (Reims).

Reims attend une petite fortune

Selon nos informations, le LOSC apprécie beaucoup le profil et l’évolution d’Axel Disasi. A 22 ans, ce joli bébé (1,90 m pour 86 kg) a totalement pris son envol cette saison dans la défense rémoise. Mais malgré la surveillance installée par Luis Campos depuis plusieurs mois sur le joueur, la réalité économique se heurte aux velléités lilloises. Selon nos sources, Reims se montre en effet très gourmand pour son joueur, pourtant sous contrat jusqu’en 2021. Les Rémois réclameraient 20 millions d’euros pour le transfert de Disasi !



Courtisé en Angleterre, où Arsenal semble prêt à faire des efforts financiers pour le récupérer, Axel Disasi a très peu de chances de rester à Reims cet été. Mais en l’état, son avenir ne peut s’inscrire du côté du LOSC. Même si le club affiche une belle santé financière, il n’est pas en mesure de dépenser un tel montant. Mais le club nordiste a d'autres pistes sur le feu. Si aucun nom n'a encore filtré, Luis Campos travaille activement sur plusieurs dossiers. Et avec les possibles départs de José Fonte (36 ans, courtisé au Portugal), Adama Soumaoro (prêté au Genoa, avec une option d'achat qui devrait être levée) et Gabriel, le LOSC va avoir du pain sur la planche.