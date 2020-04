Foot - Mercato

Mercato : OL, LOSC... Un ancien buteur du PSG affole la Ligue 1 !

Publié le 19 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Formé au Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard n'a eu d'autres choix que de quitter le club de la capitale afin d'obtenir du temps de jeu. Et ses prestations au Celtic Glasgow lui ouvrent la porte d'un retour en Ligue 1 comme vous le révèle Le 10 Sport.

Comme de nombreux jeunes joueurs formé au Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard a quitté son cocon parisien, conscient de l'énorme concurrence dans son secteur de jeu. Par conséquent, durant l'été 2017, le jeune avant-centre est prêté au Celtic Glasgow qui décide de le recruter définitivement l'été suivant pour près de 10M€. Et au sein du club écossais, le natif de Kourou ne cesse d’impressionner. Cette saison, il a d'ailleurs inscrit 21 buts et délivré 12 passes décisives en 27 apparitions en Championnat. Toutes compétitions confondues, les chiffres montent à 27 buts et 19 passes décisives. Un rendement qui ne passe donc pas inaperçu, notamment en Ligue 1.

Le LOSC et l'OL se disputant Odsonne Edouard

En effet, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, le LOSC et l'OL sont intéressés par Odsonne Edouard. Il faut dire que les deux clubs seront en quête d'un avant-centre cet été puisque chez les Dogues, Victor Osimhen pourrait rejoindre la Premier League où les chiffres les plus fous circulent pour s'offrir le Nigérian, tandis que pour les Gones, c'est Moussa Dembélé qui est sur le départ, lui aussi vers le Championnat anglais. Le Celtic réclamant entre 30 et 40M€, l'OL semble d'ailleurs en pole de ce dossier, puisque la stratégie du LOSC n'est pas d'investir de tels montants sur des joueurs car cela rendrait la perspective d'une plus-value très compliquée. Et si Lyon l'emporte, Odsonne Edouard viendrait remplacer une nouvelle fois Moussa Dembélé. Le destin des deux joueurs formés au PSG est en effet assez lié, puisque le premier avait succédé au second au Celtic Glasgow en 2018. Et l'été prochain, la même situation pourrait donc se reproduire à l'OL. Toutefois, il faudra également se méfier de la concurrence d'Arsenal, Everton, Leipzig ou encore du Borussia Dortmund dans ce dossier.