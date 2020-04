Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL et le LOSC chassent Odsonne Edouard !

Publié le 18 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Après avoir explosé sous le maillot du Celtic Glasgow, Odsonne Edouard est courtisé par plusieurs écuries européennes. En France, le LOSC et Lyon le surveillent très attentivement…

Barré par la lourde concurrence qui sévit au PSG, Odsonne Edouard a quitté le nid parisien pour l’Ecosse et le Celtic Glasgow. Un pari audacieux pour ce gamin qui a connu toutes les équipes de France jeunes, jusqu’aux Espoirs. Et depuis deux saisons, Odsonne Edouard cartonne. Avec 22 buts inscrits lors de l’exercice 2019-2020 (15 réalisations en 2018-2019), l’attaquant français intéresse de nombreux clubs européens. Le Borussia Dortmund aurait notamment un œil sur son évolution. Et selon nos informations, en France, deux clubs pensent sérieusement à lui : Lille et Lyon.

Arsenal et Everton le regardent aussi