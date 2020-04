Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar s’emballe !

Publié le 18 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours autant mouvementé, le feuilleton Neymar continue d'alimenter la presse catalane. Et alors que jeudi soir, il semblait acté que le FC Barcelone ne pourrait pas s'offrir le numéro 10 du PSG, vendredi, la situation aurait déjà évolué. Décyptage.

« C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut prendre. Nous ne travaillons qu’administrativement pour établir le meilleur contrat, pour le placer dans le meilleur environnement, pour lui offrir la meilleure gestion de carrière possible ». Il y a quelques jours, le père de Neymar assurait que son fils était heureux au PSG et ne comptait pas partir. Une sortie qui n'est évidemment pas passée inaperçue et qui a pris une toute autre ampleur avec la récente information d' Esport 3 . Le média catalan assure en effet que le FC Barcelone n'a aucune intention de revenir à la charge pour Neymar, compte tenu du coût financiers que représenterait une telle opération. Et la crise liée au Covid-19 n'a évidemment rien n'arrangé. Et cette tendance a d'ailleurs été confirmée dans la foulée par Lluís Canut. Présent au micro de Catalunya Radio , le journaliste assure que « le FC Barcelone n’est pas disposé à réaliser une opération comme celle-ci. Il y aura des arrivées, mais pas la sienne. » Alors est déjà bouclé pour l'avenir de Neymar ? Avec un tel feuilleton, il ne faut toutefois jamais écarté un rebondissement.

Un dossier clos... puis relancé !