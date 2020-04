Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’intérêt du Barça pour Neymar

Publié le 17 avril 2020 à 11h15 par H.G.

Annoncé comme étant de nouveau sur les tablettes du FC Barcelone ces dernières semaines, Neymar fait bel et bien l’objet d’un intérêt de la part du club catalan, comme l’a confirmé un ancien dirigeant de l’entité catalane.

Le FC Barcelone n’aurait toujours pas baissé les armes dans le dossier Neymar. En effet, après une tentative infructueuse pour le rapatrier l’été passé lors de laquelle les Blaugrana se sont heurtés à la position ferme du PSG et de Leonardo, le Barça aimerait relancer le feuilleton lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et cela en dépit du fait que le père de la star brésilienne ait affirmé ce jeudi que son fils était désormais heureux à Paris, écartant ainsi les rumeurs de départ dont il fait l’objet. Plus encore, la radio catalane ESport3 a lâché une bombe en annonçant que le FC Barcelone écarterait désormais le retour de Neymar pour cet été en raison de la crise financière induite par la pandémie de Covid-19. Cependant, ce vendredi, l’ancien vice-président du Barça, Emili Rousaud, démis de ses fonctions il y a une semaine par Josep Maria Bartomeu, a de son côté affirmé que le FC Barcelone était bien intéressé par la perspective de faire revenir l’international brésilien de 28 ans du PSG, tout en concédant le fait qu’il s’agissait d’un dossier des plus complexes.

« Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar »