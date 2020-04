Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Keita Baldé est prêt à revenir au Barça

Publié le 17 avril 2020 à 8h55 par T.M.

Formé à La Masia, Keita Baldé n’a jamais eu l’occasion d’évoluer au plus haut niveau avec le FC Barcelone. Un problème qu’il aimerait bien résoudre.