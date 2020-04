Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare son offensive XXL pour Mbappé !

Publié le 17 avril 2020 à 8h45 par B.C.

Ces derniers temps, le Real Madrid n'a pas réalisé de folies sur le mercato. Une stratégie qui serait liée à l'opération Mbappé qui se profile. Explications.

Lié au PSG jusqu'en 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé comme vous l'expliquait récemment le 10 Sport, et le Real Madrid souhaite en profiter. Les Merengue rêvent du natif de Bondy et pourraient se résoudre à attendre l'été prochain afin de se lancer sur ses traces. La patience de Florentino Pérez pourrait en effet lui permettre de récupérer Kylian Mbappé à un prix bien moins pharaonique, puisque le PSG sera dans l'obligation de lâcher son numéro 7 en 2021 sous peine de le voir partir librement l'année d'après. Malgré tout, le Real Madrid devra débourser gros pour Mbappé, et Florentino Pérez en a conscience.

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé

Comme l'a expliqué Francesc Aguilar sur son compte Twitter , Florentino Pérez prépare depuis quelque temps déjà l'arrivée de Kylian Mbappé. Selon le journaliste de Mundo Deportivo , le président du Real Madrid a économisé de l'argent sur le marché ces derniers temps afin de pouvoir régler l'indemnité de transfert du champion du monde français, mais également offrir à ce dernier une rémunération digne de ce nom écartant toute concurrence. Le PSG est prévenu.