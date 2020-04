Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel joueur français doit absolument miser Leonardo ?

Déjà très actif en coulisses en vue du prochain mercato estival, Leonardo travaille sur de nombreuses pistes et notamment sur des joueurs français. Le PSG surveille ainsi plusieurs tricolores, mais sur lequel faut-il se concentrer ?

Bien que la situation actuelle rende incertaines les dates du prochain mercato, les clubs s'activent en coulisses. En cette période de confinement, les téléphones des directeurs sportifs et agents chauffent. Et c'est bien évidemment le cas de Leonardo. Revenu au poste de directeur sportif du PSG l'été dernier, le Brésilien semble avoir les idées claires concernant ses objectifs et contrairement au précédent mercato estival, il a eu un an pour tant anticiper. Et visiblement, le recrutement du club de la capitale pourrait prendre des allures tricolores. Leonardo semble effectivement avoir la volonté de franciser l'effectif du PSG et les premières pistes du dirigeant du club de la capitale abondent en ce sens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Antoine Griezmann semble être la seule monnaie d'échange envisagée en cas de départ de Neymar au FC Barcelone comme le révélait la presse espagnole ces derniers jours. Mais quel joueur français doit recruter le PSG ?

Un recrutement made-in France pour le PSG ?