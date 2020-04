Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 17 avril 2020 à 18h45 par B.C.

Comme annoncé il y a quelques jours par L'Équipe, Leonardo surveillerait attentivement Hamari Traoré. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG aurait déjà approché l'entourage du joueur.

Lié au PSG jusqu'à la fin de la saison, Thomas Meunier ne devrait pas prolonger son bail. Ainsi, Leonardo accélère pour recruter un nouveau latéral droit, et aurait activé plusieurs pistes. L'Italo-brésilien s'intéresserait notamment à Adam Marusic (Lazio), Nordi Mukiele (Leipzig), ou encore Hamari Traoré (Rennes). L'Équipe a en effet annoncé il y a quelques jours que Leonardo avait approché l'entourage du joueur de 28 ans pour évoquer une possible arrivée au PSG. Une information confirmée par Loïc Tanzi, journaliste à RMC .

« Il n'y a pas eu de contacts entre les deux clubs, mais il y a quelque chose pour Hamari Traoré »