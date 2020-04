Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé 3 grosses priorités pour cet été !

Publié le 17 avril 2020 à 15h45 par T.M.

Si la saison est à l’arrêt, il n’empêche que Leonardo préparerait le mercato estival. Et les priorités seraient claires au PSG.

Avec le coronavirus et la crise financière qui devrait suivre, difficile d’y voir clair pour l’avenir et notamment pour le mercato estival. Néanmoins, Leonardo serait tout de même au travail pour préparer la prochaine saison. En plus de devoir gérer les cas Neymar, Mbappé, des joueurs en fin de contrat, il faut aussi avancer pour amener du sang neuf. Le directeur sportif du PSG semblerait bien s’être mis en action à ce sujet tant les pistes sont nombreuses. D’ailleurs, en coulisses, Leonardo aurait clairement fait savoir ce qu’il voulait cet été.

3 postes ciblés en priorité !