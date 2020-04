Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur la succession de Thiago Silva !

Publié le 17 avril 2020 à 15h15 par A.D.

Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité en février, le PSG est en concurrence avec Arsenal et Everton pour Gabriel. Gerard Lopez, président et propriétaire du LOSC, a annoncé la couleur pour l'avenir de son défenseur brésilien.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Gabriel serait de plus en plus incertain. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG songe à recruter Gabriel pour combler le possible départ d'un Thiago Silva en fin de contrat. Selon nos informations du 15 février, Leonardo ne manque toutefois pas de concurrents sur ce dossier, puisque Arsenal et Everton souhaitent également s'attacher les services du défenseur brésilien du LOSC. Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , Gérard Lopez, propriétaire et président du club lillois, a lâché ses vérités sur l'avenir de Gabriel.

«Il est plus proche d’un club que des autres mais...»