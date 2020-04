Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane et Setién prêts à chambouler les plans de Leonardo ?

Publié le 17 avril 2020 à 13h45 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Adil Aouchiche ferait l’objet d’un intérêt de la part de plusieurs écuries européennes, et notamment du Real Madrid ainsi que du FC Barcelone.

En plus de d’ores et déjà travailler sur le prochain mercato estival du PSG ainsi que de gérer les épineuses questions des futurs de Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo doit aussi plancher sur la fin de contrat de deux pépites issues du centre formation : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux jeunes joueurs seront en effet libres de rejoindre l’écurie de leur choix à l’issue de la saison si jamais ils ne signent pas leur premier contrat professionnel avec le club de la capitale d’ici là. Les deux dossiers trainent en longueur, chose qui conduirait certains clubs à suivre leur situation tant l’opportunité de recruter les deux joueurs du PSG à coût zéro serait une belle opportunité. Ainsi, plusieurs écuries seraient attentives au cas d’Adil Aouchiche, notamment en Ligue 1 avec Rennes et Bordeaux comme vous l’a annoncé Le 10 Sport le 16 décembre dernier, mais aussi parmi les plus grands clubs européens.

Le Barça et le Real Madrid prêts à sauter sur Aouchiche ?