Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Neymar morte et définitivement enterrée ?

Publié le 17 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Entre les déclarations du père de Neymar et la situation financière du FC Barcelone, on peut clairement considérer que le feuilleton a pris fin avant même l’ouverture du mercato. Neymar va rester au PSG !

Le feuilleton Neymar pourrait bien avoir connu son épisode final. Alors que l’international brésilien du PSG clamait haut et fort son envie de départ l’été dernier, pour rejoindre le FC Barcelone, la donne semble avoir changé aujourd’hui. Le FC Barcelone aurait pu tenter de le faire revenir l’été prochain, pourtant Neymar n’a jamais été aussi loin de la Catalogne. Et selon son père, Neymar est heureux à Paris, et ne souhaite pas quitter le club. Mais il n’y a pas que ça…

Le Barça n’a pas l’argent

En effet, le FC Barcelone, qui traverse aujourd’hui une crise sans précédent en interne, n’a pas les moyens de réaliser un coup de ce genre sur le mercato estival. En effet, le PSG demande toujours 150 à 200 millions d’euros pour sa superstar. Un montant que le Barça ne serait pas prêt à payer, puisque ces derniers sont plus intéressés à l’idée de réaliser l’arrivée de Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan. Et le Barça n’a clairement pas l’argent pour réaliser les deux transactions, poussant la direction à faire un choix. De plus, en préconisant l’option Martinez, qui ne devrait coûter « que » 111 millions d’euros au maximum, le Barça garde des fonds pour pouvoir offrir un nouveau (et dernier) contrat en or à Lionel Messi. Le feuilleton Neymar pourrait avoir pris fin…