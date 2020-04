Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à lâcher Griezmann pour Neymar ? La réponse

Publié le 17 avril 2020 à 13h15 par T.M.

Dernièrement, il était de plus en plus question d’un échange entre Neymar et Antoine Griezmann. Le FC Barcelone pourrait finalement en décider autrement.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas réussi à faire revenir Neymar, faute d’avoir les moyens nécessaires pour convaincre le PSG. Un constat qui serait toujours le même à l’approche du prochain mercato estival. Selon les médias catalans, on assure d’ailleurs que le Barça pourrait lâcher l’affaire pour le Brésilien à cause des difficultés financières. Toutefois, d’autres médias assurent que les Blaugrana ne lâcherait rien pour Neymar, réfléchissant toujours à quels joueurs pourraient être inclus dans la transaction. Un rôle qui pourrait revenir à Antoine Griezmann. Mais la réalité pourrait finalement être différente.

Le Barça compte sur Griezmann