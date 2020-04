Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quique Setien en rajoute une couche sur Neymar !

Publié le 17 avril 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Neymar ne cesse d’être annoncé de retour au FC Barcelone, Quique Setien ne dira bien évidemment pas non au joueur du PSG.

En 2017, Neymar a secoué la planète football en quittant le FC Barcelone pour le PSG. Un transfert retentissant, mais le Brésilien n’était visiblement pas heureux dans la capitale. En effet, l’été dernier, après 2 ans à Paris, Neymar a voulu revenir en Catalogne. Si le Parisien n’a pas eu gain de cause, cette envie serait toujours d’actualité. A l’approche du mercato estival, ce feuilleton fait à nouveau énormément parler. D’ailleurs, à Barcelone, Quique Setien accueillera avec joie Neymar.

« Ces joueurs coûtent beaucoup d’argent »