Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann sur le départ ? Setien répond !

Publié le 17 avril 2020 à 9h00 par T.M.

Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant un possible départ d’Antoine Griezmann. Un sujet sur lequel est revenu Quique Setien.

Pour Antoine Griezmann, l’aventure au FC Barcelone pourrait déjà prendre fin. Un an seulement après son arrivée, le Français pourrait être poussé vers la sortie. Un départ qui serait vu d’un bon oeil en Catalogne, puisqu’il permettra de renflouer les caisses. Une opération XXL qui débloquera ensuite la suite du recrutement du Barça et notamment la possible arrivée de Lautaro Martinez. Pour Griezmann, il pourrait falloir déjà commencer à regarder ailleurs, mais de son côté, Quique Setien, entraîneur blaugrana n’a pas la même vision, préférant se concentrer sur d’autres choses.

« Je ne veux pas penser à long terme »