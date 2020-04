Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende qui prend position pour Griezmann !

Publié le 16 avril 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Annoncé vers l’Inter Milan, concernant un échange avec Lautaro Martinez, Antoine Griezmann doit rester à Barcelone selon Rivaldo, ancien milieu de terrain du club.

Force est de constater qu’Antoine Griezmann connait une aventure compliquée au FC Barcelone. Devenu la nouvelle star du Barça l’été dernier, l’international tricolore peine à montrer son plus beau visage en Catalogne. Un départ serait déjà d’actualité pour l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid puisque les informations sont nombreuses sur un possible échange entre Griezmann et Lautaro Martinez (Inter Milan). Lors de sa chronique sur Betfair ce jeudi, Rivaldo, ex-milieu de Barcelone (1997-2004), prend position pour l’avenir du Français.

«L’avenir de Griezmann s’inscrit au Barça»