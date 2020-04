Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Griezmann remis en question ? La réponse !

Publié le 15 avril 2020 à 22h00 par A.C.

Antoine Griezmann pourrait bien être inséré dans une grosse opération autour de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter suivi par le FC Barcelone.

La presse italienne a sorti une petite bombe. Dans les discussions avec le FC Barcelone, les dirigeants de l’Inter auraient décidé de demander Antoine Griezmann en échange de Lautaro Martinez. Ce dernier est tout simplement la grande priorité du Barça, où Lionel Messi militerait pour sa venue. Les Nerazzurri réaliseraient un excellent coup avec cette opération, mais en Italie on fait remarquer que les caisses du club ne pourront jamais supporter le salaire de 17M€ net, que touche actuellement Griezmann au Barça.

Griezmann pourrait bien servir de monnaie d’échange