Mercato - OM : Benedetto affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 15 avril 2020 à 21h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur une éventuel retour à Boca Juniors, son club de cœur, Dario Benedetto ne ferme pas la porte à cette hypothèse, mais se focalise toutefois sur l'OM où il est sous contrat jusqu'en 2023.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille contre chèque avoisinant les 15M€, Dario Benedetto a découvert sa première expérience en Europe. Et ses débuts sont plutôt réussis. Auteur de 11 buts en Ligue 1 avant la suspension de la saison, l'Argentin réalise une belle saison et a facilement fait oublier ses prédécesseurs que sont Kostas Mitroglou et Valère Germain, ce dernier étant relégué sur le banc de l'OM. Toutefois, du haut de ses 29 ans, Dario Benedetto n'a jamais caché sa volonté de retourner un jour à Boca Juniors, son précédent club. De nouveau interrogé sur cette possibilité, le numéro 9 de l'OM préfère malgré tout se concentrer sur son objectif prioritaire : la qualification pour la Ligue des Champions.

Benedetto veut jouer la C1 avec l'OM