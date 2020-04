Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule pour cette grande pépite de Quique Setién !

Publié le 16 avril 2020 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il doit enchainer les matchs au haut niveau afin de s’aguerrir et gagner en expérience, Riqui Puig ferait l’objet de nombreuses convoitises aux quatre coins de l’Europe. De son côté, le FC Barcelone serait en pleine réflexion quant à l’avenir de sa jeune pépite.

Depuis de nombreuses années, Riqui Puig est présenté comme le principal espoir de la Masia par ceux qui suivent de près les équipes de jeunes du FC Barcelone. Le milieu de terrain de 20 ans, bien qu’il ne puisse pas disposer d’un temps de jeu au sein de l’équipe première catalane, a été l’auteur de performances sacrément intéressantes malgré son jeune âge cette saison lorsque Quique Setién a fait appel à lui. Seulement voilà, à son âge, la jeune pépite doit avant tout enchainer les matchs afin de gagner en expérience et parfaire sa formation, chose qui apparait délicate au regard de la forte concurrence dans l’entrejeu des Blaugrana . Par conséquent, Riqui Puig pourrait prochainement être amené à quitter le FC Barcelone afin de s’aguerrir ailleurs avant de revenir plus fort et être apte à se battre pour une place dans le onze titulaire du Barça. Les pensionnaires du Camp Nou commenceraient donc à travailler sur l’avenir du natif de Matadepera et à en croire les dernières informations venues de Catalogne, de nombreux clubs seraient disposés à l’accueillir prochainement.

Quoi qu’il arrive, le Barça ne vendra pas Riqui Puig !